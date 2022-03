Meglio tardi che mai. In ottemperanza ad una delibera sul bilinguismo risalente al 2012 il Comune di Cagliari sta iniziando a modificare la cartellonistica stradale della città. Ed ecco, freschi freschi di installazione, alcuni nuovi cartelli bilingue.

Via Palestrina diventa “ruga”, Piazza Giovanni diventa “Pratza” e Viale Poetto diventa “Arburada”. E c’è chi si chiede se il nome in sardo sia appropriato per dei viali che di alberi ormai ne hanno ben pochi.

