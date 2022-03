Da lunedì prossimo anche la Sardegna torna in zona bianca. Era l’unica regione italiana rimasta sinora in area gialla.

Dopo il 31 marzo, poi, non ci saranno più i passaggi graduali di colori, ma resterà soltanto il passaggio in zona rossa, qualora le condizioni epidemiologiche dovessero renderlo necessario per una determinata regione del Paese.

