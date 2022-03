Ieri a Serramanna nel corso della nottata, i carabinieri di Samassi unitamente ai colleghi del radiomobile della compagnia di Sanluri, hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza e senza patente, perché revocata, un 31enne del luogo, disoccupato con precedenti denunce a carico.

I militari operanti erano intervenuti a richiesta di alcuni automobilisti che avevano segnalato all’utenza di pronto intervento 112 un mezzo che, in pieno centro abitato, procedeva con vistose sbandate, arrecando pericolo agli utenti della strada. I militari operanti hanno intercettato il veicolo poco dopo in via Dante.

Gli accertamenti effettuati con etilometro hanno dato esito positivo per un’alcolemia pari a 2,34 grammi per litro, cioè circa 5 volte il massimo consentito. L’uomo inoltre girava sprovvisto di patente di guida in quanto revocata. Gli altri documenti erano in regola. Il mezzo era di proprietà di una donna. Il veicolo è stato affidato alla proprietaria.

Le autorità giudiziaria e amministrativa sono state informate dei carabinieri di Samassi per gli aspetti di reciproca competenza.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it