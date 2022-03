Tre contro uno. Senza un apparente motivo. Lo hanno aggredito, picchiato e mandato in ospedale. È successo all’ora dell’aperitivo, intorno alle ore 20 di sabato 26 marzo, in via Barcellona a Cagliari, nel cuore del quartiere della movida: la Marina.

A farne le spese, un quarto ragazzo, che si transitava da quelle parti perché è proprio in quel quartiere che abita, con la sua famiglia. Autori del gesto tre ragazzi, non ancora identificati, che si sono scagliati su di lui con furia e violenza. Quasi per gioco. Quasi a voler dare – menando le mani – un senso alla serata.

Sconcerto e paura le reazioni di chi ha assistito alla scena. Si può rischiare di rovinare la vita a un altro giovane per riempire un vuoto esistenziale?

