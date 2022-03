Riceviamo e pubblichiamo un comunicato sulle elezioni Anci del sindaco di Sanluri, Alberto Urpi.

“Sono passati ormai quindici giorni dalle elezioni ANCI Sardegna, da ripetere a causa del pareggio tra i candidati. Nonostante ciò notiamo, con stupore, che di queste elezioni si cerca di non parlarne più, anzi è come se per il direttivo uscente non ci siano proprio state.

Infatti, dopo lunghi mesi di silenzio, proprio ora assistiamo ad una frenetica rincorsa al comunicato stampa, alla continua uscita pubblica, addirittura ora con un manifesto programmatico del direttivo Anci riferito a tutta la politica regionale, in cui si chiedono “ristori” su tutto e per tutti: sostanzialmente un grido all’assistenzialismo sfrenato, davvero poco per esser un programma che guarda verso le prossime elezioni regionali, fatto a nome di tutti i sindaci.

Crediamo invece che la solita politica dell’assistenzialismo non abbia funzionato negli ultimi trent’anni, e questo noi sindaci lo sappiamo bene. Siamo anzi convinti che tutto ciò andrebbe solo ad aumentare le distanze tra le comunità , tra le zone interne e il resto dell’ isola.

Per combattere lo spopolamento e questa distanza sono invece necessarie idee e politiche di sviluppo più alte, che mettano al centro l’istruzione, per combattere la dispersione scolastica, il sostegno alla nascita di nuovi asili nido, il rafforzamento di politiche di efficienza energetica e relative alla digitalizzazione per le imprese locali e per la pubblica amministrazione, la riorganizzazione della medicina territoriale di base, favorendo così l’integrazione tra territori con diverse peculiarità , in un ottica di crescita comune.

Sarebbe bene inoltre che l’attuale direttivo, che nelle ultime elezioni non ha ricevuto la maggioranza dei consensi della assemblea dei sindaci, si confrontasse sui temi con le altre forze che hanno partecipato al confronto interno alla associazione, convocando una assemblea, anche per definire data e modalità (da migliorare evitando i tempi biblici) delle prossime elezioni.

Capisco che il ruolo nel direttivo Anci rappresenti per alcuni una necessità, e cioè quella avere un ruolo politico in chiave delle prossime elezioni regionali, lo comprendo sinceramente, ma questo bisogno si può soddisfare solo in un modo: andando al voto e ottenendo la legittimazione dalla maggioranza dei sindaci, la cui volontà va rispettata pienamente.

Su questi temi auspichiamo si attivi subito un confronto serio e collaborativo”.

Alberto Urpi

Sindaco di Sanluri