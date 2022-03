La Buona Novella di Fabrizio De André compie 52 anni. A omaggiare una delle più belle e suggestive opere di Faber sarà la voce di Antonella Ruggiero, genovese come il cantautore. Due le date in programma nell’isola. La prima a Cagliari la seconda a Sassari.

Il doppio appuntamento era in programma per il mese di marzo del 2020 ma era stato rinviato a causa della pandemia di Covid-19. Sono sempre validi i biglietti acquistati due anni fa ma sarà necessario convertirli con i nuovi. I possessori dei ticket avranno tre possibilità per sostituirli: recarsi nel punto vendita dove sono stati acquistati due anni fa, rivolgersi al Box Office Sardegna a Cagliari o inviare la foto dei vecchi biglietti a info@boxofficesardegna.it che provvederà, sempre via mail, a inviare i nuovi.

La serata a Cagliari è fissata per il 29 aprile alle ore 21, al Teatro del Conservatorio in Via Ottone Baccaredda. A Sassari il 30 aprile, ore 21, al Teatro comunale in viale Trieste.

