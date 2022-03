Non si è fermato ad un posto di blocco e, dopo essere stato inseguito e raggiunto dai carabinieri, è stato “sparato” con un dardo esploso dal taser, la pistola elettrica che da ieri è in dotazione delle forze dell’ordine cagliaritane.

Tutto è incominciato quando un 35enne nigeriano, senza fissa dimora, è stato fermato ieri dai carabinieri di Cagliari in via Ticca a Mulinu Becciu, per un controllo mentre era a bordo di una Twingo. Quando i carabinieri sono scesi per identificarlo l’uomo ha riingranato la marcia ed è ripartito. Dopo un folle inseguimento, la macchina è stata bloccata grazie ad un’altra pattuglia sulla 130 a Elmas. I militari hanno dovuto distruggere i vetri del veicolo dove l’uomo si era rinchiuso, ma a quel punto il fuggiasco ha tentato ancora una volta di scappare. Dopo aver aperto la portiera, il 35 enne ha infatti tentato di aggredire uno dei carabinieri. Per questo i militari sono ricorsi all’utilizzo del taser per bloccarlo, utilizzando per la prima volta l’arma ad impulsi elettrici a Cagliari.

Al termine dell’operazione, tre carabinieri hanno riportato lievi ferite per la rottura dei vetri e il nigeriano è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per aver guidato senza patente un’auto senza assicurazione. Nella Twingo, sequestrata, sono state ritrovate due bustine di marijuana contenenti complessivamente 1,9 grammi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it