“Il fallimento è totale del movimento calcistico italiano. Siamo stati costretti a naturalizzare Joao Pedro perché non c’è nessuno che segna in nazionale”. Lo ha detto il noto giornalista Luca Telese – simpatizzante della Roma ma anche del Cagliari (ha scritto un libro sullo scudetto rossoblù) – in una dichiarazione riportata dal sito Sololazio in cui analizza la sconfitta dell’Italia contro la Macedonia del Nord che ha portato alla mancata qualificazione degli azzurri ai Mondiali che si disputeranno a fina anno in Qatar.

Secondo Telese il problema dell’Italia è l’attacco: la nazionale – nonostante i 31 tiri fatti verso la porta della Macedonia – non è riuscita a segnare. Per questa scarsa capacità di finalizzare il gioco da parte della nazionale azzurra sarebbe stato necessario naturalizzare l’attaccante rossoblù.

