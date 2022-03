Un bambino ucraino di 4 anni in fuga da Kiev è scomparso. A lanciare l’allarme è stata l’associazione “Cittadini del Mondo Odv” di Cagliari ed è stato confermato anche dal console onorario ucraino in Sardegna, Anthony Grande, che ha sentito direttamente la madre del piccolo, la signora Anna, e l’amica di famiglia che fa da interprete per l’italiano, la signora Cristina.

“Il bambino scomparso si chiama Alexander (Sasha) Zdanovich Yahno, ha 4 anni ed è nato il 4 marzo del 2018. Altezza circa 110 centimetri, occhi marroni, capelli castani e taglio a caschetto – fa sapere l’associazione -. Alexander è scomparso lo scorso 10 marzo, in fuga dalla regione di Kiev, insieme alla nonna e altre sei persone e due cani, attraversando con una barca il fiume Dnepr. Purtroppo la nonna è stata rinvenuta morta, anche la barca è stata ritrovata. Il bambino era l’unico che indossasse un giubbotto di salvataggio”.

Anche il console Anthony Grande conferma che ci sono già state alcune segnalazioni, senza esito, e non si hanno nemmeno informazioni certe se il bambino si trovi ancora in territorio ucraino o se abbia già attraversato il confine.

L’associazione ha diffuso anche alcuni contatti per chiunque abbia informazioni a riguardo: il numero di cellulare della signora Anna che, però, non parla italiano, è +380637034777; quello dell’amica di famiglia, la signora Cristina, che parla italiano è +19298422560. Si può anche inviare un’email all’indirizzo: cristinakukuyan123@gmail.com.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it