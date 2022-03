“La Uiltec Sardegna esprime soddisfazione per la firma del Dpcm Sardegna su l’infrastrutturazione e la metanizzazione della Sardegna”. Lo dichiara il segretario generale della Uiltec Sardegna, Pierluigi Loi annunciando il varo, questa mattina, del decreto del presidente Mario Draghi.

“Il Dpcm – evidenzia Loi – prevede l’arrivo del gas nei poli di Sulcis, Oristano e Porto Torres dando la speranza della ripresa produttiva di aziende come l’Eurallumina o la possibilità di ridurre i costi energetici ad aziende come la Portovesme srl che in questo periodo di altissimi costi energetici sta portando allo spegnimento delle linee produttive. Anche le piccole e medie imprese, in particolare quelle della trasformazione agroalimentare, trarrebbero giovamento dall’arrivo in Sardegna del metano. La Uiltec – conclude Pierluigi Loi – auspica che il governo regionale, enti locali e associazioni di rappresentanza marcino all’unisono per il bene e l’interesse della Sardegna”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it