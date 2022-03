Il prossimo 12 giugno anche in Sardegna si terranno le elezioni comunali, in concomitanza con il referendum sulla giustizia. Sono 65 i centri cittadini che andranno alle urne, sopra i 15mila abitanti. I ballottaggi invece sono previsti per il 26 giugno.

La data delle amministrative sarà formalizzata con delibera nella prossima seduta di Giunta, probabilmente già in serata.

