C’era una ragazza di 20 anni alla guida della Golf che venerdì notte ha investito il giovane all’esterno della discoteca di via Newton, fuggendo senza fermarsi. La ventenne si è costituita ieri in Questura ed ora è accusata di omissione di soccorso e lesioni gravi. Il ragazzo investito era stato trasportato al Pronto soccorso in codice rosso, ma non è in pericolo di vita. L’auto è stata sequestrata per i rilievi della Polizia Scientifica.

Lo scorso febbraio nella stessa zona, sempre all’uscita della discoteca, due ragazze di 20 anni erano state investite verso le 5,30 da una utilitaria mentre stavano attraversando la strada per raggiungere la fermata dell’autobus in viale Marconi.

