Si trovano tutti al Nord gli unici tre rigassificatori esistenti in Italia. Nelle regioni meridionali solo tanti progetti – una dozzina quelli presentati da società italiane ed estere a partire dal 2005 e via via arenatisi – e nessuna opera realizzata. L’unico progetto più avanti di tutti, tra quelli rimasti ed ancora sul “tappeto”, è quello previsto nell’area demaniale di Porto Empedocle, nell’agrigentino.

In fase di messa in opera – secondo quando riporta il Sole 24 Ore – c’è anche il progetto di terminale Gnl nel porto Canale di Cagliari, impianto di stoccaggio e rigassificazione della Sardinia Lng. A marzo 2021 i ministri della Transizione ecologica e della Cultura hanno firmato il decreto di compatibilità ambientale positiva che ha dato il via libera alla via libera. Adesso, come stabilisce il decreto, ci sono 5 anni per realizzare il progetto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it