Ieri a Siliqua, i carabinieri della locale stazione, a seguito degli accertamenti scaturiti dall’incendio di un autoveicolo occorso nello stesso giorno, hanno denunciato per “sottrazione di cose sottoposte a sequestro” una 37enne, disoccupata con precedenti denunce a carico.

È emerso infatti che la donna, avendo in custodia la propria auto sottoposta a sequestro in data 23 novembre 2020 per mancanza di copertura assicurativa obbligatoria RCA, aveva in parte smontato e venduto prima dell’incendio alcune parti utilizzabili del mezzo, prima di dar fuoco allo stesso, sperando che l’episodio fosse attribuito a persone sconosciute e rubricato a carico di ignoti.

