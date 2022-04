Il titolare del Caf di Monserrato risponde alle accuse di truffa da parte di alcuni dei suoi clienti. Secondo quanto riporta un comunicato delle forze dell’ordine, in quattro avrebbero versato complessivamente 7mila euro allo stesso per la gestione e l’espletamento delle pratiche telematiche necessarie per ottenere dall’INPS il reddito di cittadinanza, ma quelle pratiche, a detta dei militari che stanno indagando sulla vicenda, erano inesistenti e non sono mai state trasmesse.

Il titolare, però, non ci sta e spiega tutto in una mail inviata alla nostra redazione che si è occupata del caso: “Il mio non è mai stato un Caf fasullo, in quanto associato al CGN di Pordenone, e il mio ufficio è il numero 55660 in tutta Italia. Inoltre, tutte le pratiche di Patronato sono dovute a contratto firmato con il Patronato INPAS”. L’indagine, spiega il titolare, “è nata a causa di un post pubblicato su un social da una signora che aveva portato nel mio ufficio una pratica, con dei documenti non originali (fotocopie), per la quale erano assolutamente necessari i documenti in originale così come da richiesta della sede del Patronato. La signora mi chiamava a più riprese nell’arco della giornata e ad un certo punto la stessa è stata convocata dal sottoscritto per restituirle i soldi con inclusi i documenti. Così la signora ha pubblicato sul social le proprie rimostranze, così come un altro signore al quale la pratica richiesta è stata espletata”.

“Ebbene – prosegue il titolare del CAF di Monserrato – entrambi sono stati immediatamente convocati dai carabinieri e indotti a sporgere querela nei miei confronti, ma non è assolutamente vero che io abbia ha percepito 7000 euro, da nessun richiedente del reddito di cittadinanza”.

Quella condotta dai carabinieri, aggiunge il titolare del Caf di Monserrato, “è un’azione vessatoria nei miei confronti”.

“Il 99% delle pratiche espletate dal mio ufficio – prosegue il titolare – sono state portate a termine con soddisfazione del cliente, così come è altrettanto vero che che qualora ci fossero delle altre querele ‘indotte’, è ampiamente documentata la presenza delle pratiche espletate nei file presenti nei PC sequestrati, nonché in cartaceo con regolare mandato firmato”.

Il titolare, infine, si dice “a disposizione del giudice che ha disposto le indagini, ed al quale il mio avvocato ha immediatamente chiesto di ricevermi perché cessi questa azione vessatoria dai parte delle forze dell’ordine. Questa è la mia verità”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it