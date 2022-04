È Alessandro Barbero il super ospite dell’evento di chiusura dell’edizione 2021 del festival Rete dei Castelli, tra gli appuntamenti culturali più importanti dell’anno in Sardegna. Il noto storico e luminare di Storia Medievale dialogherà con Giorgio Murru, direttore scientifico del Festival e della Rete, sul tema “Guerra nel Medioevo. Storie, Miti e Leggende”. L’appuntamento è per sabato 30 aprile, alle ore 18,30, al Teatro Comunale del complesso polivalente degli Scolopi nel Parco S’Arei di Sanluri.

“La presenza del professor Barbero a Sanluri è motivo di orgoglio”, dice Alberto Urpi, sindaco della cittadina campidanese. “Non solo per la comunità sanlurese – aggiunge – ma per l’intera Rete dei Castelli, che in tal modo vuole proporre un modello di valorizzazione del patrimonio storico e architettonico dell’Isola, come sono appunto i Castelli, in maniera innovativa ed efficace”.

La presenza di Alessandro Barbero in Sardegna consentirà una adeguata riflessione sul significato della guerra nel Medioevo che ha visto il Mediterraneo teatro di scontri tra popoli e civiltà che hanno inevitabilmente coinvolto anche l’isola. La scelta di Sanluri nasce proprio dal fatto che nelle sue campagne, nel sito ormai noto di Su Bruncu’e sa Battalla, il 30 giugno del 1409 avvenne uno scontro di portata internazionale tra l’esercito sardo arborense e quello catalano aragonese per il governo dell’isola.

Da un lato il diritto alla sopravvivenza del glorioso stato oristanese, dall’altro la definitiva conquista dell’isola da parte degli iberici insigniti, dal 1297 del titolo di Re di Sardegna e Corsica, dal papa Bonifacio VIII.

Sarà questa l’occasione per conoscere ulteriormente le battaglie i cui esiti hanno cambiato la storia e come siano ancora oggi ammantate di miti e leggende. Personaggi epici, cavalieri e generali, tattiche e strategie sui campi di battaglia, racconti popolari e documentazione storica che ogni giorno apportano nuove conoscenze all’immenso patrimonio culturale che sta alla base della storia dei popoli.

