Il corpo di un uomo di 64 anni è stato scoperto questa mattina a Cagliari all’interno dei parcheggi multipiano all’angolo tra via Mameli e via XXIX Novembre. Il cadavere era in una pozza di sangue. Sul posto i carabinieri della Stazione di Stampace e del Nucleo investigativo del Comando provinciale stanno effettuando i rilievi. Gli accertamenti hanno stabilito la dinamica dell’incidente: per cause sconosciute durante la notte l’uomo ha scavalcato il cancello per introdursi nel parcheggio multipiano, cadendo però al piano inferiore da un’altezza di dieci metri. Dopo l’arrivo del medico legale il cadavere è stato spostato.

