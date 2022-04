Nonostante il livello agonistico attualmente piuttosto basso dello sport sardo in generale (pallavolo e basket in primis) e la più prestigiosa squadra di calcio che purtroppo boccheggia in zona retrocessione, Cagliari prova a puntare sulla pallavolo internazionale. La Federazione Italiana Pallavolo ha infatti scelto la proposta inviata dal Comune di Cagliari per il progetto finalizzato alla costruzione di un palazzetto dello sport nuovo di zecca nel quartiere Sant’Elia. Il nuovo impianto – per cui l’amministrazione ha deciso di investire ben 25 milioni di euro del Pnrr – sarà in grado di ospitare manifestazioni pallavolistiche di alto livello nazionale ed internazionale, con un numero di spettatori pari a 8000.

Queste le principali motivazioni della scelta da parte della Federazione Italiana Pallavolo:

Creazione in Sardegna e nel capoluogo regionale di un impianto in grado di ospitare manifestazioni pallavolistiche di alto livello nazionale ed internazionale, con un numero di spettatori pari a 8000, andando a intervenire su una delle principali carenze strutturali

• Importanza dell’investimento totale, con un rilevante contributo dell’ente locale proponente, pari a € 25.000.000,00;

• Convergenza sullo stesso progetto della manifestazione di interesse di altre FSN, con la possibilità di avviare sinergie e iniziative multidisciplinari a tutto vantaggio anche dei profili di inclusione sociale e promozione dell’attività di base;

• Disponibilità dell’impianto per attività pallavolistiche federali.

