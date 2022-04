Ha deciso di togliersi la vita in un giorno di festa, in un luogo che già dal primo mattino è frequentato da migliaia di cagliaritani. Sono stati loro, credendo ad un malore, a bussare al finestrino della sua Panda posteggiata in uno degli stalli della nuova passeggiata di Su Siccu per soccorrere l’uomo. Ma non c’era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile e delle volanti, gli specialisti della Polizia scientifica e il medico legale Roberto Demontis i cui rilievi hanno stabilito la causa del decesso.

