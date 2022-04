Innovazione nell’offerta di servizi fissi, mobili, 5G, cloud e smart city dedicati a famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni. Con questi presupposti, dalla fusione con Linkem, nasce la Nuova Tiscali. Le Assemblee degli Azionisti di Linkem Retail S.r.l. e Tiscali S.p.A. hanno infatti approvato il progetto di fusione per incorporazione di Linkem Retail S.r.l. in Tiscali S.p.A. per dare vita a quello che dovrebbe essere il quinto operatore del mercato fisso italiano e il primo nel segmento degli accessi ultrabroadband nelle tecnologie FWA+FTTH, le più innovative e promettenti.

In particolare, l’integrazione permetterà di valorizzare le opportunità di sviluppo connesse all’implementazione del PNRR, grazie all’offerta di servizi fissi, mobili, 5G, cloud e smart city dedicati a famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni.

“Guardiamo al futuro con nuove forze ed entusiasmo”, ha commentato il patron di Tiscali Renato Soru: “Oggi, insieme a Linkem, inizia una nuova epoca per Tiscali: dopo aver contribuito in modo significativo alla rivoluzione di Internet nel nostro Paese e aver nell’ultimo periodo ridefinito il suo business, puntando ancora sull’innovazione, sui servizi in Cloud e sulla sfida della transizione digitale, è arrivato per Tiscali il momento di guardare al futuro con nuove forze e rinnovato entusiasmo. Sono felice di accompagnare la Società in questo fondamentale passaggio insieme a Davide Rota e al suo team”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it