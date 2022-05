È stata un successo l’iniziativa “Su sardu in iscola – unu disàfiu possìbile” organizzata dalla sezione sassarese dell’Assemblea Natzionale Sarda e dal Comune di Olmedo venerdì 30 aprile, in occasione dei festeggiamenti legati a Sa Die de sa Sardigna.

L’evento, che ha visto una grande partecipazione nel pubblico anche di addetti ai lavori, è stato il primo di una serie di iniziative che verranno proposte in diversi comuni dell’Isola per raccontare gli esempi virtuosi e proporre le esperienze positive dell’insegnamento del sardo a scuola, fondamentale per la costruzione di una maggiore consapevolezza e coscienza culturale sarda.

Il prossimo appuntamento a Ossi il 10 maggio.

