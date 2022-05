“Non c’è mai la volontà di potare troppo una pianta né tanto meno di volerla eliminare. I dottori agronomi a cui si rivolge il Comune di Cagliari sono sicuramente i migliori sulla piazza e chi studia queste materie lo fa con grande passione per curarle”.

Il vicesindaco Giorgio Angius, responsabile della Pianificazione strategica, dello Sviluppo urbanistico e del Verde Pubblico replica alle polemiche sulle potature selvagge degli alberi del capoluogo. “Le valutazioni sono esclusivamente di tipo agronomico – spiega in questa audio-intervista -: se si arriva a una potatura di un certo tipo questa è fatta esclusivamente nell’interesse della pianta con la finalità di mantenerla in salute”.

Il vicesindaco Angius ricostruisce anche alcune vicende che hanno suscitato l’indignazione dei cagliaritani: dall’eliminazione dei quattro alberi di via Cammino Nuovo, che ha portato anche all’esposto degli ambientalisti del Gruppo di Intervento Giuridico, a quella dei ciliegi finti comparsi per un giorno in vico Logudoro davanti a palazzo Doglio. Fino agli alberi capitozzati in viale Cimitero nel cantiere in cui l’Arst sta realizzando la metropolitana di superficie. Sullo sfondo, la candidatura di Cagliari come Capitale Green Europea che, spiega l’esponente della giunta Truzzu, servirà a fare il tagliando alle politiche comunali: non solo quelle relative al verde pubblico, ma anche quelle sulla sostenibilità nei trasporti e sulla gestione dell’acqua e dei rifiuti.

Qui l’intervista integrale.

