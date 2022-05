Il Parco di Porto Conte, ad Alghero, festeggia il primo pullo nato dalla coppia di falchi pescatori che nidifica da alcuni anni nel promontorio di Capo Caccia.

Nelle scorse settimane, grazie al monitoraggio attivo h24, reso possibile dalla partnership nazionale con il Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Parco della Maremma, Parco Naturale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e con il Parco Nazionale dell’Asinara – Area Marina Protetta, nell’ambito del Progetto Falco pescatore, erano stati documentati, prima l’arrivo del maschio, che aveva creato il nido e atteso la femmina, poi le fasi dell’accoppiamento e la deposizione di tre uova.

Dopo la schiusa il piccolo falco è stato alimentato dai genitori e ora rimarrà al caldo sotto le loro ali perché ancora non è in grado di termoregolare la sua temperatura corporea. “Il lieto evento fa ben sperare per la crescita all’interno dell’area protetta del nucleo familiare di falchi pescatori”, commentano dall’ente parco.

