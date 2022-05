In occasione della Giornata dell’Europa che si celebra ogni anno il 9 maggio, la Regione Sardegna, per il tramite dell’Autorità di Gestione del Por Fesr – Centro Regionale di Programmazione, ha promosso un contest fotografico su Instagram per raccontare attraverso idee, storie, progetti, viaggi, racconti e persone la propria idea di Europa in Sardegna. Il contest dura 30 giorni, a partire dal 1°maggio.

Per partecipare al concorso basta aver compiuto 16 anni, postare sul proprio profilo uno dei seguenti formati: 1 foto, 1 video o 1 reel, riportare gli hashtag #EuropeDay #EuropeDaySardegna e il tag @fesrsardegna.

I temi scelti sono:

a) Sardegna + Intelligente insieme all’Europa (digitalizzazione e competitività);

b) Sardegna + Verde insieme all’Europa (Ambiente e Sviluppo sostenibile);

c) Sardegna + Inclusiva insieme all’Europa.

Il post dovrà avere una descrizione che spieghi perché il contenuto scelto è rappresentativo dell’idea di una Sardegna più Intelligente, più Verde e più Inclusiva in chiave europea.

La data del 9 maggio segna l’anniversario della storica dichiarazione in cui l’allora ministro degli Esteri francese Robert Schuman espose l’idea di una nuova forma di collaborazione politica in Europa, che avrebbe reso impensabile la guerra tra le nazioni europee. La proposta di Schuman è considerata l’atto di nascita di quella che oggi è l’Unione europea.

Il contest rientra tra le varie iniziative che l’Autorità di gestione del POR FESR Sardegna realizza nell’isola per coinvolgere i cittadini e far conoscere i progetti finanziati dall’Unione europea, che concorrono a migliorare la vita quotidiana dei sardi.

Per partecipare: https://lnkd.in/dk-Zkuh6

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it