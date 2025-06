Da Lussu a Rudas: la Sardegna celebra i protagonisti della sua storia

La Sardegna continua a celebrare le figure protagoniste della sua storia più recente. In un anno ricco di ricorrenze, come il 2025, la Regione si è proposta per operare in sintonia con gli Enti locali direttamente coinvolti, attraverso dei sostegni finanziari ai comuni.

Dai 50 anni dalla morte di Emilio Lussu e Salvatore Satta, ai 30 dalla morte di Sergio Atzeni. Ricorrono quest’anno inoltre anche i 100 anni dalla nascita di Nereide Rudas e 10 anni dalla morte di Albino Bernardini.

“Ognuno di loro, nello svolgimento delle proprie attività o nell’espressione dei talenti, ha dato lustro alla storia culturale della Sardegna. Per questa ragione passiamo da un fondo di 50mila a 100mila euro a favore degli enti locali coinvolti, per sostenere le manifestazioni celebrative” ha affermato l’assessora alla Cultura Ilaria Portas.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it