Ieri sera a Cagliari è stato tratto in arresto, in flagranza di reato, per furto aggravato una 45enne di origine Rom, residente a Monserrato.

La donna, alle 18,20, dopo aver rubato al Superpan di via Calamattia svariati generi alimentari, è stata bloccata oltre le casse dal personale addetto alla vigilanza e successivamente presa in consegna dai carabinieri.

Le immagini del sistema di videosorveglianza hanno permesso di identificare la donna quale autrice di un ulteriore furto nella stessa attività commerciale il 29 aprile scorso, per cui era stata denunciata.

L’arrestata, su disposizione della Procura della Repubblica, è stata sottoposta al regime degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo che si svolgerà nella mattinata odierna presso il Palazzo di giustizia di Cagliari.

