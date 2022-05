Il Ministero della Transizione ecologica ha pubblicato i bandi per la forestazione delle 14 Città metropolitane in Italia. L’ambizioso progetto punta a piantare 6,6 milioni di alberi entro il 2024.

Il Piano di riforestazione urbana mette a disposizione 330 milioni di euro, di cui 30 sono già stati stanziati per un progetto del 2019. La metà dei fondi del PNRR per la riforestazione sarà destinata alle città del Sud e delle Isole.



Precisamente, per l’anno in corso e per il 2023 saranno messi in campo i primi 74 milioni di euro, poi nel 2024 l’importo sarà di 139 milioni di euro. Nel 2022 e nel 2023 l’obiettivo è di piantare 1 milione e 650 mila piante per anno, per poi piantarne altri 3,3 milioni entro il 2024.

In totale saranno piantati 6,6 milioni di alberi in 3 anni, circa mille per ettaro, su un’area di 65 chilometri quadrati: più o meno 9 mila campi da calcio. Le aree interessate non saranno solo quelle urbane ma anche le zone limitrofe extraurbane per preservare la biodiversità, ridurre l’inquinamento atmosferico, valorizzare le periferie e frenare il consumo di suolo.

A guardare l’ultima analisi di Openpolis su dati del Mite, Genova è la città metropolitana con più territorio ricoperto da alberi (72%), seguita da Firenze (58%), Reggio Calabria (48%) e Messina (45%). A metà classifica si trovano Roma (37%), Bari e Torino (35%), e Cagliari (34%). Più giù Napoli e Bologna (30%), Catania (29%) e Palermo (22%). I dati peggiori a Milano (11%) e Venezia (4%).

Le città interessate avranno, però, solo due mesi di tempo per presentare i loro progetti e ottenere quindi i finanziamenti.

La Città metropolitana di Cagliari ha pubblicato un avviso per la presentazione di proposte di interventi di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana da realizzare nei comuni dell’area metropolitana. A disposizione 9 milioni 960 mila euro, da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L’avviso è destinato ai comuni del territorio con la finalità di migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini attraverso interventi di rimboschimento che contrastino i problemi legati all’inquinamento atmosferico, all’impatto dei cambiamenti climatici e alla perdita della biodiversità.

L’obiettivo è la messa a dimora di 228 mila alberi nel triennio 2022-2024 (1000 alberi per ettaro), individuando specie coerenti con la vegetazione naturale del territorio.

“Oggi più che mai sentiamo forte la responsabilità di garantire la massima tutela dell’ambiente in cui viviamo, che rende unico il nostro territorio, e coinvolgere ora i Comuni in questo progetto di forestazione già avviato come Città metropolitana è un tassello che mi rende particolarmente orgoglioso”, spiega il consigliere metropolitano delegato alla Pianificazione Umberto Ticca. “La Città metropolitana ha aderito al bando del Mise con un ruolo centrale che vuole essere di guida per i nostri Comuni e consenta a tutti, grazie a un lavoro di co-progettazione, di raggiungere obiettivi più ambiziosi attraverso l’implementazione di un patrimonio naturalistico già di pregio, nella nuova visione univoca di un grande sistema sostenibile metropolitano”.

La Città metropolitana di Cagliari è il soggetto attuatore degli interventi, che redige progetti propri e seleziona le proposte predisposte dai comuni da presentare al Ministero della Transizione ecologica sulla base di un punteggio, attribuito secondo i criteri stabiliti nell’avviso.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it