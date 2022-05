Oltre 150 atlete delle migliori 24 squadre al mondo (fra cui 13 squadre dell’UCI Women’s WorldTeam, provenienti dall’Italia e anche da Australia, Colombia, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Norvegia, Olanda, Spagna, Stati Uniti, Svizzera) si sfideranno in una gara avvincente che si snoderà in 10 tappe lungo un percorso di oltre 900 km dal grande valore tecnico, storico e naturalistico attraverso le bellezze di 5 Regioni italiane.

Il Giro Donne 2022, la più prestigiosa competizione a tappe nel panorama del ciclismo femminile, prenderà il via giovedì 30 giugno da Cagliari per concludersi a Padova domenica 10 luglio, passando attraverso Sardegna, Emilia-Romagna, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto.

L’evento sportivo, giunto alla sua 33° edizione che nel 2022, torna nel circuito dell’UCI Women’s World Tour grazie a tutte le squadre e atlete che lo hanno sempre supportato e all’impegno e al lavoro di PMG Sport/Starlight che per il secondo anno consecutivo ne firma l’organizzazione.

“Partecipiamo con grande soddisfazione a questa manifestazione – ha detto il sindaco Paolo Truzzu durante la presentazione della manifestazione – per il ruolo importante nella promozione dell’isola e per l’indotto che contribuisce a produrre per le attività e il commercio. Uno sport popolare come il ciclismo è anche un richiamo importante per i nostri giovani, soprattutto in un momento come quello che stiamo attraversando. Un Giro Donne che è anche un meraviglioso percorso naturalistico, un patrimonio da mostrare al mondo”. Sulla stessa linea l’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa “La Sardegna sta andando verso scelte coraggiose che producono ricadute economiche. Il turismo sportivo è una vera forma di ricchezza per tutta la nostra regione, ore di dirette TV in tutto il mondo, una portata mediatica grandissima. Dobbiamo fare promozione, perché le presenze turistiche sono la linfa vitale della nostra economia. La destagionalizzazione si può fare soprattutto con gli eventi sportivi”.

Proprio da Cagliari il 30 giugno si partirà con una cronometro individuale di 4,7 km, che percorrerà il lungomare Saline e il lungomare Poetto, per poi proseguire lungo la costa orientale dell’isola, prima con una tappa ondulata di 117,3 km da Villasimius a Tortolì (1° luglio) per concludersi con una tappa per velociste lunga 112,7 km da Dorgali (Cala Gonone) a Olbia (2 luglio). Dopo un giorno di pausa, il Giro Donne proseguirà poi con il trasferimento in continente, con diverse tappe fino al gran finale il 10 luglio in Veneto, con partenza da Abano Terme e, attraverso i Colli Euganei , arrivo a Prato della Valle a Padova, dopo un percorso di 90,8 km. e decreterà il 10 luglio la Maglia Rosa del Giro Donne 2022. Aumentato a 250.000 euro anche il montepremi il complessivo di questa edizione del Giro Donne 2022, di cui 50.000 euro per la vincitrice.

