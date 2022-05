Due unità navali della Marina Spagnola sono a Cagliari per partecipare all’’esercitazione militare MARE APERTO-22 che parte proprio dal capoluogo sardo: faranno sosta nel porto cagliaritano fino al prossimo 7 maggio. Questa mattina il Comandante del GALICIA, CV. Antonio Gonzalez Tanago de la Lastra e il Comandante della REINA SOFIA, CF. Juan José Belizón Izquierdo hanno fatto una visita di cortesia al sindaco Paolo Truzzu al Palazzo Civico di via Roma.

La prima volta in Sardegna per i due comandanti con la prima tappa dell’esercitazione che parte proprio da Cagliari. Interesse e curiosità per l’economia della nostra regione e in particolare per i prodotti della gastronomia. Gli equipaggi delle due navi che contano circa 500 persone, nel corso di questi giorni di permanenza avranno modo di visitare la città e non disdegneranno, assicurano i comandanti, le opportunità offerte dalla cucina locale. Al termine del colloquio i Comandanti Antonio Gonzalez Tanago de la Lastra e Juan José Belizón Izquierdo hanno donato i crest al sindaco Truzzu che ha ricambiato con uno skyline della città di Cagliari.

