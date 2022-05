“Medici insufficienti, nessun OSS operativo di notte: la situazione nel reparto di Geriatria dell’ospedale San Francesco di Nuoro è gravissima, con i pazienti che, nel turno scoperto dagli OSS, sono privati delle più basilari forme di cura e igiene della persona”. La consigliera regionale Elena Fancello accende i fari sulla condizione del reparto nuorese, con una interrogazione con richiesta di risposta scritta depositata oggi in Consiglio, all’attenzione del presidente della Regione Christian Solinas e dell’assessore della Sanità Mario Nieddu.

“Nel reparto di Geriatria dell’ospedale San Francesco di Nuoro sono in servizio solo quattro medici rispetto ai dieci previsti e necessari – scrive Fancello -. Alla carenza di medici si aggiunge quella di OSS, che non fanno turni notturni. Questo comporta che i pazienti, anziani e fragili, rimangano completamente privi di assistenza alla persona, con mancanze gravi nella cura e nell’igiene, per tutta la notte.”

“Questa vergognosa situazione di abbandono – prosegue la consigliera Fancello – viene ulteriormente aggravata dal divieto di ingresso per i familiari, che contrariamente ad altri reparti e in assenza di un valido e comprensibile motivo, non possono verificare di persona le condizioni dei pazienti, non possono portare il proprio aiuto e conforto, fondamentale per chiunque si trovi ricoverato ma ancora di più per i soggetti fragili.”

“Chiedo pertanto al Presidente Solinas e all’assessore Nieddu – conclude – se siano a conoscenza della situazione del reparto di Geriatria dell’ospedale san Francesco di Nuoro e quali iniziative intendano intraprendere affinché il numero di medici sia adeguato alle reali esigenze del reparto, il servizio degli OSS sia garantito anche di notte e sia cancellato il divieto di ingresso dei familiari.”

