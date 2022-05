Torna il maltempo in Sardegna. Da oggi fino a domenica prossima sono previste precipitazioni in quasi tutta l’isola e un abbassamento delle temperature massime di circa cinque gradi. Le precipitazioni sono previste inizialmente soprattutto nella zona centro settentrionale, mentre il meridione dell’isola sarà spazzato da venti orientali con punte fino ai 70/80 chilometri orari su Capo Spartivento e Capo Carbonara. Pioggia a fasi alterne in tutta la Sardegna anche venerdì, con venti settentrionali che arriveranno ai 50 chilometri orari sulle Bocche di Bonifacio, Sant’Antioco e isola di San Pietro. Sabato 7 il meteo rimarrà invariato, mentre domenica temporali e precipitazioni interesseranno soprattutto le aree centrali e meridionali della Sardegna, con un miglioramento nella parte settentrionale e con i venti che caleranno di intensità. Sul fronte delle temperature già da oggi si registra un calo di circa 5 gradi nelle massime (dai 23-24 gradi ai 16-18), mentre le minime restano invariate tra i 10 e i 12 gradi.

