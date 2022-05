Contagi stazionari, ricoveri in calo, ma altri 4 decessi nell’isola, tra cui un uomo di 67 anni del Sud Sardegna. Nell’isola si registrano oggi 1383 ulteriori casi confermati di positività al COVID (di cui 1172 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7623 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 (stesso dato di ieri), mentre diminuiscono quelli in area medica sono 275 (- 8). Calano ulteriormente anche i casi di isolamento domiciliare che arrivano a 26777 (-740 ).

Si registrano 4 decessi: tre donne di 83, 85 e 91 anni, residenti in provincia di Sassari, e un uomo di 67 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna.

