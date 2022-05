Il prossimo mercoledì 11 maggio, nell’ambito della Settimana europea di sensibilizzazione sulla salute mentale, la Società italiana di neuropsichiatria infantile dell’infanzia e dell’adolescenza (Sinpia), lancia la Giornata nazionale per la promozione del neurosviluppo per celebrare il 50mo anniversario della stessa.

Il programma prevede un webinar che si svolgerà a livello nazionale nel pomeriggio – dalle 16,30 alle 19,30, aperto a tutta la popolazione – con la partecipazione di Flora Vaccarino (docente alla Yale University, USA), di Giovanni Cioni (IRCCS Stella Maris, Pisa), di Nardo Nardocci (IRCCS Besta, Milano): al centro dei lavori, l’importanza di investire sulla promozione del neurosviluppo e sulla cura dei disturbi ad esso correlati. Seguirà una tavola rotonda sui 50 anni della Sinpia.

In Sardegna, il webinar nazionale sarà preceduto alle 15,30 da un incontro pubblico online sulle attività di ricerca sul neurosviluppo e i suoi disturbi, e sulle relative pratiche assistenziali. L’iniziativa regionale è curata da Alessandro Zuddas, vicepresidente nazionale della Sinpia e Stefano Sotgiu, docenti di Neuropsichiatria dell’infanzia e adolescenza rispettivamente all’Università di Cagliari e di Sassari, e da Silvia Paba e Sara Carucci, rispettivamente segretaria regionale per la Sardegna e segretaria nazionale della Sezione Psichiatra della Sinpia, neuropsichiatre infantili presso la ASL di Cagliari.

“Il neurosviluppo rappresenta sin dal concepimento il periodo più delicato e al contempo determinante per la costruzione di una buona salute fisica e mentale che condizionerà poi tutta la vita dell’individuo – spiega il professor Zuddas -. Sempre più ricerche evidenziano come il periodo del neurosviluppo, dal concepimento ai primi mille giorni e poi fino alla giovane età adulta, sia cruciale nel determinare la buona salute fisica e mentale degli individui così come lo è nella genesi ed anche nelle eventuali possibilità di cura dei disturbi neurologici, psichiatrici e neuropsicologici dell’infanzia e dell’adolescenza”. Negli ultimi anni, le conoscenze nell’ambito delle neuroscienze sono state significativamente ampliate potenziando le possibilità sia di diagnosi sia di cura di molte di queste patologie.

“Per la maggior parte dei disordini del neurosviluppo – prosegue il professore – una diagnosi precoce ed un altrettanto precoce e tempestivo intervento può cambiare, in molti casi, la storia naturale della malattia e prevenire le numerose sequele, evitando un decorso ingravescente ed invalidante”.

I colori scelti dalla Sinpia per la Giornata nazionale per la promozione del neurosviluppo sono quelli dell’arcobaleno, a sottolineare sia la varietà degli aspetti coinvolti nel neurosviluppo e nei disturbi ad esso connessi, che la necessità di tutti i bambini di vivere in tempi di pace. In questa giornata, molti monumenti in diverse città italiane si coloreranno e si terranno numerose le iniziative di sensibilizzazione.

La sera dell’11 maggio, infine, a conclusione della Giornata per la promozione del neurosviluppo, la torretta del Bastione sarà illuminata di verde a cura dell’amministrazione del Comune di Cagliari.

