Un altro fine settimana di buone sensazioni per l’oristanese Stefano Oppo che sabato 7 e domenica 8 maggio ha disputato insieme ad altri atleti dell’Italia Team il secondo Meeting Nazionale di Piediluco conquistando l’argento nel doppio Pesi Leggeri maschile e l’oro nel quattro di coppia Leggeri. Sesto posto invece nella gara di sabato pomeriggio nel singolo Pesi Leggeri maschile.

Nel singolo Pesi Leggeri maschile, nonostante la vittoria della propria batteria di qualificazione e il secondo posto nella semifinale, in finale A Stefano Oppo contro ogni aspettativa taglia il traguardo in sesta posizione. Vittoria per il collega di società Niels Alexander Torre davanti a Gabriel Soares (Marina Militare) e Pietro Ruta (Fiamme Oro).

Ottime invece le sensazioni domenica nel doppio Pesi Leggeri maschile dove, in coppia con Patrick Rocek – con cui al primo Meeting Nazionale e al Memorial Paolo d’Aloja ha conquistato sempre la medaglia d’oro – vince la medaglia d’argento al termine di una gara estremamente combattuta contro l’equipaggio composto da Pietro Ruta e Niels Alexander Torre. Solo sul traguardo l’imbarcazione di Oppo-Rocek ha dovuto cedere la prima posizione all’equipaggio avversario, dopo un punta a punta serrato che ha animato tutti i 2000 metri.

In chiusura, al termine di tutte le regate ufficiali del Meeting, è arrivata per Stefano Oppo la medaglia d’oro, questa volta nel quattro di coppia Pesi Leggeri, composto dai due doppi che solo una mezz’ora prima si erano sfidati nella finale di specialità. È una consuetudine infatti chiudere i Meeting nazionali con delle regate riservate esclusivamente agli equipaggi lunghi (quattro di coppia e otto) targati Italia Team.

Per l’occasione la barca leggera di Oppo, Rocek, Ruta e Torre ha gareggiato ad handicap contro i quattro di coppia Senior e Under23 conquistando la medaglia d’oro nonostante i 2.7 secondi di ritardo all’arrivo rispetto al quattro di coppia Senior formato da Rambaldi, Sartori, Chiumento e Carucci.

