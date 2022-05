Arriva il grande caldo in Sardegna. In questo fine settimana l’anticiclone Hannibal porterà il caldo con punte anche oltre i 30 gradi, con temperature molto elevate tipiche di luglio. Il picco è atteso per martedì, ma già oggi si parla di 8 gradi oltre la media. Per la Sardegna è un anticipo dell’estate, anche se nell’isola la temperatura dell’acqua è ancora fresca (circa 20-22°C).

