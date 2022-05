Qual è il centro di Cagliari? Il cuore della città, lo snodo principale? Molti indizi dicono Piazza Costituzione.

Questo slargo che digrada verso il mare infatti è la porta d’accesso dei quartieri Villanova (dalla via Sulis), Stampace (da via Manno), Marina (da via Torino) e Castello, attraverso il Bastione che deve il nome al barone di Saint Remy, primo viceré piemontese, mentre la via Garibaldi sbuca nel quartiere di San Benedetto. Ed è proprio il Bastione, inconfondibilmente un simbolo di Cagliari, a certificarne la centralità: uno dei suoi complessi monumentali più maestosi e di maggior pregio, nonché prestigioso spazio espositivo.

