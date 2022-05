Si chiama plogging: è una pratica di origine svedese che consiste nel raccogliere i rifiuti che si trovano per strada mentre si fa jogging. Sabato prossimo 21 maggio alle 10,30 Sorgenia ha organizzato questa attività con il Patrocinio del Comune di Cagliari, per pulire la Spiaggia della Diga, nel quartiere Sant’Elia a Cagliari.

Tutti i cittadini potranno partecipare a questa iniziativa divertente e utile per la salute dell’ambiente che si svolgerà in concomitanza con l’arrivo in porto del catamarano One, impegnato nella ricerca e nello studio di 23 aree marine protette del Tirreno – si legge in una nota del Comune di Cagliari -. I partecipanti avranno a disposizione magliette, bandane e guanti per pulire l’arenile. L’iniziativa sarà svolta in collaborazione con Legambiente Cagliari.

L’evento si inserisce nel contesto del progetto M.A.R.E. (Marine Adventure for Reserach and Education), sostenuto tra gli altri da Sorgenia, nato dalla collaborazione tra il Centro Velico Caprera e One Ocean Foundation per monitorare lo stato di salute del Mediterraneo.

L’attività di raccolta sarà preceduta da un breve racconto sugli obiettivi del progetto M.A.R.E. patrocinato dalla Marina Militare, dal Ministero della Transizione Ecologica, dalla Guardia Costiera e dalla Regione Autonoma Sardegna.

Per maggiori informazioni sul progetto: https://www.sorgenia.it/progetto-mare

