Domani, mercoledì 25 maggio, alle 10, l’Aula magna della Facoltà di Ingegneria e architettura dell’Università di Cagliari ospita la conferenza stampa di presentazione dell’app “Svoltiamo” per l’analisi degli stili di mobilità nel capoluogo sardo.

Nato dal programma “Svolta – Cagliari per una mobilità intelligente e sostenibile”, il progetto si è dovuto fermare a causa della pandemia da Covid. Oggi riparte con più entusiasmo di prima con un obiettivo preciso: promuovere l’utilizzo di modi di trasporto sostenibili e attivi negli spostamenti casa-lavoro o casa-studio verso il Comune di Cagliari.

Circa 11.500 persone hanno mostrato interesse al programma. Tra questi, oltre 5mila hanno compilato il primo questionario sulle proprie abitudini di viaggio comprese tra novembre 2019 e gennaio 2020.

I risultati nel dettaglio verranno presentati durante la conferenza insieme agli gli sviluppi futuri del progetto e analisi degli stili di mobilità a Cagliari durante le diverse fasi della pandemia.

Inoltre, a giugno, partirà la seconda e più importante fase del progetto, che consisterà nel monitoraggio del comportamento di viaggio dei cittadini grazie ad un’applicazione innovativa e gratuita per smartphone. Attraverso l’app sarà possibile guadagnare punti per ogni km effettuato con una modalità di trasporto sostenibile e usufruire dei “buoni mobilità”. Il valore complessivo dei buoni è di 122mila euro.

Il percorso di ricerca e fidelizzazione è finanziato dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile ed è sviluppato dal Comune di Cagliari e dal Crimm (Centro ricerche mobilità – ‘Università di Cagliari), in partenariato con Regione, Ctm, Arst e Playcar. All’evento intervengono Gianni Fenu (prorettore vicario ateneo del capoluogo), Paolo Truzzu (sindaco di Cagliari), Alessio Mereu (assessore comunale Mobilità), Italo Meloni (responsabile scientifico del progetto), Eleonora Sottile e Francesco Piras (ricercatori Crimm). La conferenza si tiene anche in modalità online sulla piattaforma Teams. Per accedere basterà collegarsi all’indirizzo web: https://bit.ly/39qcmyS.

