L’imprenditrice sarda Daniela Ducato è stata eletta presidente del Wwf Italia. Ideatrice e fondatrice a Guspini di Edizero Architecture for Peace, Ducato ha ottenuto diversi riconoscimenti a livello internazionale tra cui quello di miglior innovatrice europea nel settore eco-friendly. Il presidente della Repubblica Mattarella l’aveva insignita del titolo di Cavaliere della Repubblica per meriti ambientali. Ha inoltre ottenuto il riconoscimento di miglior innovatrice italiana dalla rivista americana Fortune ed è conosciuta a livello internazionale per le sue visioni innovative.

Insieme all’imprenditrice sarda fanno parte del nuovo Consiglio nazionale, insieme a Daniela Ducato, fanno parte Mario Attalla, Donatella Bianchi, Simona Castaldi, Luciano Di Tizio, Alessandro Giadrossi, Silvio Greco, Carla Liuni, Paolo Lombardi e Silvio Ursini. Nella prima riunione Luciano Di Tizio, giornalista, naturalista e storico attivista del Wwf, è stato eletto vicepresidente.

