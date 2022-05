Paura ieri al centro di Cagliari. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 20 per il crollo parziale del parapetto di un balcone al sesto piano di un palazzo, in via Dante, all’angolo con via Cocco Ortu. All’arrivo sul posto la squadra di pronto intervento ha provveduto a delimitare l’area, con l’ausilio dell’autoscala, rimuovendo le parti di cemento pericolanti e mettendo in sicurezza il balcone. Sono stati parzialmente interdetti al transito la sede stradale e il marciapiede. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.

