Clima in peggioramento in Sardegna. Oggi si assiste ad un progressivo aumento della nuvolosità con possibili rovesci in tarda serata e nella notte anche sui settori centro meridionali. I temporali saranno più intensi nel settentrione in particolare tra Goceano, Monteacuto, Anglona e Gallura. Il culmine sarà raggiunto nella giornata di venerdì, caratterizzata da temporali diffusi, localmente anche intensi.

