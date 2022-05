“L’immobilismo della Regione sta creando gravi problemi anche nella fruizione del Bonus 110% in alcuni territori della Sardegna. È quello che succede, ad esempio, nei Comuni del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna”, afferma Maria Laura Orrù, consigliera regionale di Possibile.

Insieme ad altri colleghi dell’opposizione, la consigliera Orrù, ha presentato una interrogazione per cercare di sbloccare una situazione di stallo che riguarda l’operatività del Comitato Scientifico del Parco che “impatta pesantemente sui cittadini e i tecnici dei Comuni e rende difficile la fruizione delle opportunità offerte dalla normativa per l’efficientamento energetico degli edifici”.

La normativa per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero e riqualificazione energetica prevede infatti l’apertura di una pratica SUAPE “ed è il parco Geominerario a dover rilasciare in alcuni casi i relativi nulla-osta ai Comuni sentito il Comitato Tecnico scientifico”.

“Tuttavia – prosegue la consigliera Orrù – il Comitato tecnico-scientifico, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente della Regione Sardegna, previa acquisizione delle indicazioni fornite dalle Università di Cagliari e Sassari, non risulta al momento essere nominato. Arrivano in continuazione numerose segnalazioni da parte di cittadini e tecnici dei Comuni e pare una cosa molto grave che le legittime richieste che consentirebbero ancora di più di convergere verso gli obiettivi di sostenibilità ambientale e la transizione energetica non possano andare avanti per il perdurare della latitanza di questa Giunta e in particolare del suo presidente”.

