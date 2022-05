Nella mattinata di oggi, giovedì 26 maggio, una classe della Scuola Primaria di Via Garavetti, accompagnata dalle insegnanti e dalla dirigente didattica, si è recata presso l’adiacente Parco comunale di Monte Urpinu per il battesimo dei pulli di oca recentemente venuti alla luce. Ad attenderli l’assessore del Verde Pubblico Giorgio Angius e l’Assessore della Pubblica Istruzione Marina Adamo.

La nascita dei pulli di oca nel parco comunale è un evento che non si verificava da ormai 10 anni: alla schiusa delle uova, i pulli erano tre, successivamente il più gracile fra loro non è sopravvissuto, nonostante le cure e la protezione in voliera con i genitori Pepito e Ciuffetta. La scolaresca ha assegnato i nomi ai due pulli (Paperino e Camilla), per poi recarsi verso la voliera ed effettuare il battesimo simbolico.

“Oggi celebriamo un evento particolare per il Parco di Monte Urpinu – dichiara l’Assessore Angius – perché sono nati dei pulli di oca, che non capitava da circa 10 anni: un fatto assolutamente positivo per la qualità del nostro parco e abbiamo deciso di celebrare questo momento coinvolgendo la Scuola Primaria di Via Garavetti che si trova proprio alle porte del Parco. I bambini hanno scelto oggi i nomi dei nuovi nati e contiamo con questo evento di dare il via a una serie di collaborazioni con le scuole, che portino molto più spesso i bambini dentro i parchi”.

“Questa è una giornata particolare – aggiunge l’Assessore Adamo – perché ci troviamo al Parco di Monte Urpinu e siamo qui in festa con i bambini: l’Assessorato alla Pubblica Istruzione ha collaborato fattivamente nel corso degli anni con la scuola di Via Garavetti e con la dirigente scolastica. Quando si è verificato il lieto evento della nascita dei pulli, abbiamo informato la scuola e abbiamo organizzato insieme, con una collaborazione tempestiva, il battesimo dei pulli. I bambini hanno scelto il nome di Paperino e Camilla. Questa è la prima di tante collaborazioni future, in un’ottica di scuola aperta in chiave di sostenibilità ambientale”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it