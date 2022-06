L’ex presidente del Consiglio regionale Giacomo Spissu è il nuovo presidente della Fondazione di Sardegna. Il politico sassarese è stato eletto nella prima seduta dal nuovo Comitato di Indirizzo della Fondazione di Sardegna che resterà in carica quattro anni. Spissu prende il posto del presidente uscente, Antonello Cabras, rimasto in carica per nove anni.

