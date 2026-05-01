Comparto bovino, stanziati 4.5 milioni di euro per le aziende sarde

La Regione Sardegna accelera sul rinnovamento del comparto zootecnico attraverso la pubblicazione del nuovo bando dedicato agli aiuti per gli allevatori bovini. Questa iniziativa rappresenta un’azione concreta dell’amministrazione regionale per rafforzare il patrimonio genetico delle aziende isolane, promuovendo l’acquisto di riproduttori maschi e fattrici femmine di alto pregio che risultino regolarmente iscritti nei libri genealogici o nei registri di razza.

L’intervento mira a innalzare sensibilmente la competitività delle produzioni sarde, accompagnando le aziende verso standard qualitativi superiori e favorendo un ricambio generazionale degli animali che possa garantire migliori performance produttive e una maggiore resilienza del settore. Il miglioramento genetico è considerato un pilastro fondamentale per rispondere alle sfide di un mercato globale sempre più orientato verso la qualità certificata e la sostenibilità delle filiere.

Per quanto riguarda le risorse economiche, la Regione ha definito una programmazione finanziaria solida per garantire continuità agli investimenti degli allevatori. La dotazione complessiva prevista per l’intero intervento ammonta a 4,5 milioni di euro, distribuiti lungo il triennio che va dal 2026 al 2028. Tale stanziamento è suddiviso in quote costanti pari a 1,5 milioni di euro per ciascuna annualità, permettendo così una pianificazione aziendale accurata e una distribuzione equilibrata delle risorse nel tempo.

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