Mattarella elogia la Brigata Sassari in Libano: “Resilienza encomiabile”

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso parole di forte apprezzamento per l’impegno dei militari italiani all’estero, con un riferimento particolare alla Brigata Sassari, attualmente in missione in Libano.

L’intervento è avvenuto al Quirinale, durante l’incontro con una rappresentanza dell’Esercito Italiano guidata dal capo di Stato maggiore Carmine Masiello, in occasione del 165° anniversario della costituzione dell’Arma italiana.

Nel suo discorso, il Capo dello Stato ha sottolineato il valore dell’operato dei contingenti italiani impegnati nella missione internazionale Unifil. “Il pensiero va rivolto in questo momento alla Brigata Sassari inquadrata nel comando della missione Unifil, al personale impegnato nell’ambito delle iniziative bilaterali di addestramento e supporto delle Forze Armate libanesi”.

“I soldati italiani, insieme a quelli degli altri contingenti internazionali schierati sotto la regia delle Nazioni unite, conducono in condizioni di sicurezza difficilissime la delicata missione di pace che costituisce l’ultimo strumento sul campo di cui la comunità internazionale dispone per promuovere una risoluzione pacifica della grave crisi in atto. La ferma resilienza di cui danno prova è encomiabile”.

Dal 5 marzo 2026 la Brigata Sassari ha assunto il comando del Settore Ovest dell’operazione “Leonte”, subentrando alla Brigata Taurinense. Con base a Shama, i militari sardi operano in un contesto caratterizzato da forte instabilità, contribuendo al monitoraggio del territorio e al supporto della popolazione civile.

La missione Unifil, sotto l’egida delle Nazioni Unite, impiega complessivamente circa 2.800 militari, di cui circa 500 appartenenti alla Brigata Sassari.

Oltre alle attività di controllo e interposizione, i militari italiani sono coinvolti in programmi di addestramento e cooperazione con le forze armate libanesi, contribuendo alla stabilizzazione dell’area e al mantenimento della tregua, spesso messa a dura prova da continue violazioni.

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