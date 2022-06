Da qualche giorno i Falchi della Squadra Mobile della Questura di Cagliari avevano posto sotto osservazione la sua abitazione e solo nella tarda mattinata di ieri sono riusciti ad accedere all’interno con la scusa di dover consegnare della posta. Così nella tarda mattinata di ieri, a Cagliari, i poliziotti hanno arrestato un sessantacinquenne disoccupato, incensurato, residente a Cagliari, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di munizioni per armi comuni da sparo.

Durante la perquisizione è stato rinvenuto un involucro contenente circa 27 grammi di cocaina e, all’interno di una borsa, una busta contenente circa 70 grammi di marijuana e tutto l’occorrente per il confezionamento in dosi dello stupefacente.

L’uomo è stato arrestato e successivamente, su disposizione dell’autorità giudiziaria, riportato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata odierna.

