Come dicono le prime fonti egizie del II millennio a.C, gli Shardana furono una delle popolazioni della coalizione dei Popoli del Mare che abitarono il Mediterraneo; la loro presumibile identificazione con gli antichi Sardi è, al momento, oggetto di dibattito archeologico, ma è la più attendibile.

La più antica menzione del popolo chiamato Shardana si trova nelle lettere di Amarna, corrispondenze fra Rib-Hadda di Biblo e il faraone Akhenaton, databili al 1350 a.C. circa.

Nel 1278 a.C., Ramses II sconfisse gli Shardana che avevano tentato di saccheggiare le coste egiziane in uno scontro navale lungo le coste del Mediterraneo (nei pressi del Delta Egiziano). Il faraone successivamente arruolò questi guerrieri nella sua guardia personale.

Gli Shardana sono poi citati nell’iscrizione di Qadesh, dove è riportato che 520 di loro fecero parte della guardia personale del faraone nella battaglia di Qadesh fra Egizi ed Ittiti. Gli Shardana facenti parte della guardia reale sono rappresentati con il tipico elmo cornuto sul quale è presente nel mezzo una sorta di sfera o palla, lo scudo è tondo mentre le spade in dotazione sono del tipo Naue II.

Un’opera egizia redatta intorno al 1100 a.C., l’onomastico di Amenemope, documenta la presenza degli Sherden in Palestina. Dopo la sconfitta subita dal faraone Ramses III, infatti, questi ultimi, insieme ad altri “Popoli del mare”, sarebbero stati autorizzati a stanziarsi in tale territorio, comunque sottoposto al dominio egiziano.

In particolare, il territorio occupato dagli Sherdana sarebbe sostanzialmente quello indicato dalla Bibbia come appartenente alla tribù israelitica di Zabulon, dove compare anche un centro abitato denominato Sarid (Giosuè, 10 e 12); secondo un’altra interpretazione i loro domini nell’area erano invece ben più ampi.

La presenza degli Sherdana in Medio e Alto Egitto in varie colonie è attestata in alcune fonti papiracee del regno di Ramses V e di Ramses XI. È ipotizzabile che alla fine dell’età ramesside gli Sherdana si siano gradualmente amalgamati alla popolazione egizia.

