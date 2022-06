L’obiettivo del contestatissimo Tommaso Giulini è quello di tornare subito in Serie A dopo l’ingloriosa retrocessione che ha incorniciato una stagione disastrosa. Il primo passo è quello di trovare il sostituto di Alessandro Agostini, l’ex rossoblù che ha rilevato da Mazzarri una squadra ormai in agonia.

Da qualche settimana fervono i contatti e gli appuntamenti del ds Capozucca, che in queste ultime ore ha incontrato Fabio Liverani. L’ex tecnico del Lecce entra dunque tra i possibili nuovi allenatori, dopo Pippo Inzaghi. Anzi, alcuni siti specializzati vedono il tecnico romano sarebbe il nome preferito in questo momento da Giulini per il nuovo corso del Cagliari. Tra gli altri candidati si è parlato anche dell’ex Roma Daniele De Rossi e dell’ex allenatore dell’Empoli Aurelio Andreazzoli.

