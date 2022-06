L’ondata di calore sull’Isola non si ferma. Già dalla scorsa settimana, da nord a sud le temperature sono in aumento con lo Scirocco che accompagnerà i residenti e turisti in vacanza anche nel prossimo weekend.

Nella giornata di sabato 18 giugno le temperature massime percepite a Cagliari potranno arrivare a toccare i 34°C.

Per prevenire gli effetti sulla salute delle persone, il Ministero della Salute con la Protezione Civile nazionale hanno diffuso un nuovo bollettino ondate di calore codice giallo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it